Birleşik Krallık’ta işsizlik yüzde 4,3 seviyesinde

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nden yapılan açıklamada haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan üç aylık dönemde ülkede işsizlik oranının değişmeyerek yüzde 4,3 ile bir önceki aydaki seviyesini koruduğu belirtildi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan üç aylık dönemde ülkede işsizlik oranının değişmeyerek yüzde 4,3 ile bir önceki aydaki seviyesini koruduğu belirtildi.

Açıklamada ülkede toplam işsiz sayısının haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan üç aylık dönemde, bir önceki döneme göre (mart, nisan, mayıs) 52 bin azalarak toplam 1,44 milyona gerilediği bildirildi.

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Birleşik Krallık’ta ağustos ayında bonus hariç ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 2,0 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,1 artış kaydetti.

İstihdam verilerinin olumlu gelmesinin ardından Londra’da bulunan uzmanlar arasında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) önümüzdeki ay politika faizinde artışa gidebileceğine ilişkin beklentiler arttı.

Birleşik Krallık'ta politika faizi halihazırda yüzde 0,25 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde tutuluyor.

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