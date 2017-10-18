THY’yi 'vize krizi' vurdu

ABD’nin Türkiye’den yapılan vize başvurularını askıya almasının ardından en büyük darbeyi THY yedi.

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; dünyanın önde gelen havacılık dergilerinden Air Transport World’a konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “ABD-Türkiye, Türkiye-ABD arasındakirezervasyonlarda keskin bir düşüş var” dedi.

Ekşi, özellikle 16 Ekim 2017-31 Mart 2018 arası Türkiye’den ABD uçuşları için yapılan rezervasyonlarda yüzde 45 oranında ciddi bir düşüş yaşandığını kaydetti.

##$$KONUTKREDIWIDGET##$$

Etiketler