Beştepe'de kritik 'faiz' toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, "Cumhurbaşkanlığında dün ekonomi toplantısı gerçekleşti; toplantılara devam etme, faizleri düşürecek reformları yapma kararı alındı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizler ve yatırım konusunda bir toplantı yaptığını açıkladı. Ertem TRT Haber canlı yayınında şu açıklamaları yaptı:

*Büyümenin 2018'de yüzde 5.5 olan OVP hedefini aşacağını düşünüyorum

*Faizler, yatırımlar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantı yapacağını belirtmişti; bu toplantı dün gerçekleşti, bunun devamı da gelecek

*Faiz dinamikleri yukarıdan alınan kararlarla inmez, piyasanın gereklilikleriyle oluşur; (faizleri düşürecek) reformları yapma kararı alındı

*Banka sistemi reel sektörü sanayiyi finanse etmeden ayakta kalamaz, hem kendisini hem ekonomiyi bitirir; buna izin vermeyeceğiz

*İdari ya da siyasi bir baskıdan bahsetmiyoruz, rekabetçi bir piyasa yaparak banka sektörünün reel sektörü desteklemesini sağlayacağız

*Bu adımların atılmasında kamu bankaları öncü olacak

*Hazine'nin (borçlanma programında) 2018'de faiz oranlarını aşağı çekecek adımları atması gerektiğini düşünüyoruz; bunu da yapacak

*TCMB'nin para politikasındaki kararlı duruşu maksimum düzeyde gerçekleşecek; üretim tarafında yapılan reformlar TCMB'ye enflasyon hedeflemesinde çok yardımcı olacak