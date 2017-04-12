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BES'ten emekli olanların sayısı 50 bine yaklaştı

12.04.2017 - 11:27 | Son Güncelleme : 12.04.2017 - 12:23

BES'ten bu yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla emekli olanların sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 50 bine dayandı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) bu yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla emekli olanların sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 50 bine dayandı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen BES, 14'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

AA muhabirinin EGM'nin "BES temel göstergeleri" verilerinden derlediği bilgilere göre, 31 Mart itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 6 milyon 748 bin olarak gerçekleşti.

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Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 57 milyar 98 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 8 milyar 158 milyon 323 bin 587 lira olarak gerçekleşti. Böylelikle BES'in toplam büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 yükselişle 65 milyar 256 milyon 323 bin 587 lirayı buldu.

Aynı dönem itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 49 bin 767'ye yükseldi.

KATILIMCILAR İLK 3 AYDA 3,6 MİLYAR LİRA BİRİKTİRDİ

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 625 bin 759, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 338 bin 756 lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 167 bin 182 lira, emekli olanların sayısı da 44 bin 331 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle yılın ilk çeyreği itibarıyla katılımcı sayısı 122 bin 249, emekli olanların sayısı da 5 bin 436 arttı. Aynı dönemde katılımcıların fon tutarında 3 milyar 688 milyon 790 bin 456 lira, devlet katkısı fon tutarında ise 720 milyon 156 bin 405 lira artış kaydedildi.

"Otomatik katılım temel göstergeleri"ne göre ise BES'e yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 31 Mart itibarıyla 669 bin 126 olurken, bu çalışanların fon tutarı 106,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

OTOMATİK KATILIMIN İKİNCİ ETABI BAŞLADI

Bu arada, sisteme yılbaşında bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmaları dahil olurken, bu aydan itibaren de 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar BES'te yerini alacak. Böylece yaklaşık 2,5 milyonu memur, 1,5 milyonu da özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 4 milyon kişiden otomatik olarak, prime esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak.

Ayrıca, emeklilik halinde hesabındaki birikimi, yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i kadar ilave devlet katkısı teşviki verilecek. Söz konusu birikim sistemine dahil olan çalışanlara 2 aylık cayma süresi tanınacak.

Kademeli geçişte özel sektörden 100-250 çalışanı olanlar da 1 Temmuz 2017'de sisteme dahil olacak. Bu sayede yaklaşık 1,5 milyon özel sektör çalışanı sistemde yerini alacak.


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