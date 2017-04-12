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"Enflasyon tek haneye düşecek"

12.04.2017 - 11:22 | Son Güncelleme : 12.04.2017 - 12:16

Başbakan Yardımcısı Şimşek, enflasyonun yaz döneminde tek haneli rakamlara düşeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, para politikasında kurdan dolayı alan olmadığı için maliye politikasını gevşettiklerini belirterek, ancak bu durumun geçici olduğunu, yılın ikinci yarısında bütçe dengelerinin hızla iyileşmesini beklediklerini söyledi.

Bir televizyon kanalında katıldığı programda Şimşek, Türkiye'nin geçen sene çok büyük şoklar yaşadığını ve bu şoklara verdikleri tepkiyi anlatarak, "...Para politikasında çok fazla alanımız yok, kurdan dolayı, açık konuşayım enflasyondan dolayı, fiyat istikrarından dolayı. O zaman maliye politikasında alanımız var, mali alan var. Faizleri artırdık ama maliye politikasını gevşettik. Yalnız bu gevşeme geçici bir gevşeme" dedi ve ekledi:

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"Mali alan var. Borcun milli gelire oranı yüzde 27 civarı, açığımız zaten yüzde 3'ün yarısı bile değil. Dolaysıyla mali alan var, aşırıya gitmeden bu mali alanı devreye soktuk. Geçici bir durum. Ben inanıyorum ki evet çıkarsa ekonomi toparlanır, vergi gelirleri toparlanır. Bu tedbirler devam etmez."

Hükümet hem bireysel tüketici hem de şirketlere yönelik kredileri canlandırmak için kredi ve borçların yapılandırması başta olmak üzere bazı önlemler almış, KGF'nin de desteğiyle KOBİ'lerin kredilere daha kolay ulaşmasının önü açılmıştı.

Son olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal da, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde vergi indirimlerinin bütçeye 350 milyon TL'lik bir maliyet oluşturduğunu, indirimlerin 30 Eylül'e kadar uzatılmasının vergi gelirlerindeki net etkisini 800 milyon TL olarak beklediklerini söylemişti.

Şimşek, yılın ikinci yarısında bütçe dengelerinin hızla iyileşeceğine ve dolayısıyla faiz kur bağlamında kalıcı bir etki olmayacağına inandığını ifade etti.

Şimşek ayrıca, anayasa değişikliğinin ana ve kritik reform olduğunu belirterek, artık büyümeyi tekrar yüzde 6 patikasına oturtacak yeni bir dönemin arifesinde olduklarını belirtti.

Enflasyon tahminleri doğrultusunda gittiğini de ifade eden Şimşek, "Çünkü bir kur şoku yedik, kur şokunu enflasyonda yeni yeni hissediyoruz" dedi.

İşsizlik oranı yaza doğru düşeceğini belirten Şimşek, enflasyonun da tek haneye ineceğini sözlerine ekledi.


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