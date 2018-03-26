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Benzine 12 kuruş zam geldi

26.03.2018 - 17:15 | Son Güncelleme :

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,84 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,96 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,78 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 5,80 liradan 5,92 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. 

Benzinin litre fiyatına en son 21 Mart'ta 15 kuruş zam yapılmıştı.

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Etiketler

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