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2 ayda 271.7 milyon lira kazandırdı

26.03.2018 - 17:17

Bu yılın 2 ayında köprü ve otoyollardan geçen 103 milyon 3 bin 976 araçtan, 271 milyon 708 bin 32 lira gelir elde edildi.

Türkiye'de bu yılın iki ayında köprü ve otoyollardan geçen 103 milyon 3 bin 976 araçtan, 271 milyon 708 bin 32 lira gelir geldi. AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, şubatta köprü ve otoyolları 49 milyon 671 bin 259 araç kullandı. Bu araçlardan 130 milyon 495 bin 986 lira gelir sağlandı. 

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İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın iki ayında geçen 49 milyon 187 bin 277 araçtan, 80 milyon 930 bin 227 lira ücret alındı. Aynı dönemde otoyolları kullanan 53 milyon 816 bin 699 taşıttan da 190 milyon 777 bin 805 lira gelir elde edildi. 

Böylece yılın 2 ayında köprü ve otoyollardan elde edilen toplam gelir 271 milyon 708 bin 32 lira oldu. 


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