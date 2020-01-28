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Benzin ve motorine yeni indirim geldi

28.01.2020 - 16:51 | Son Güncelleme :
Benzin ve motorine yeni indirim geldi | Ekonomi Haberleri

Bu gece yarısından itibaren benzinde 10, motorinde 13 kuruş indirim yapılacak. EPGİS son indirimi dün akşam motorinde 21, benzinde 23 kuruş olarak duyurmuştu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 13 kuruş, benzinde ise 10 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,22 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,29 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,78 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,80 liraya inecek.

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AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

 


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