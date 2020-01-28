Çin piyasaları 3 Şubat'a kadar kapalı | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası, ülke genelinde piyasaların 3 Şubata kadar kapalı kalacağını duyurdu ve coronavirüs enfeksiyon riskini azaltmak için şirketlere Lunar yeni yılı kapsamında tatili uzatmaları yönünde çağrıda bulundu.

Çin’de merkez bankası görevini yürüten Çin Halk Bankası’nın açıklamasına göre, piyasalarda tatil sonra ilk işlem günü 3 Şubat Pazartesi olacak. Banka açıklamasında, aynı zamanda uzmanların coronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenmesi beklenen Çin ekonomisini desteklemek için, tatil sonrası açık piyasa işlemleriyle likiditenin artırılacağı belirtildi.

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Çin devlet yetkilileri de daha önce yeni yıl tatilinin 2 Şubata uzatıldığını açıklamıştı. Bununla birlikte, Shangai yönetimi, kentteki işyerleri ve okulların 9 Şubat’a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

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