Benzin fiyatına 28 kuruş indirim | Ekonomi Haberleri

Benzin fiyatına 28 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,70 liraya inecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,77 lira olacak.
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Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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