ABD Başkanı Trump'tan yeni Fed eleştirisi | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump'tan yeni Fed eleştirisi
ABD Başkanı Trump, "Fed faizleri 'daha büyük çapta ve daha hızlı' düşürmeli" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşı rekabet edebilmesi için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri "Daha büyük çapta ve daha hızlı" düşürmesi gerektiğini belirtti. Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "(Fed) Faizleri daha büyük çapta ve daha hızlı düşürmeli ve saçma sıkılaştırmayı ŞİMDİ durdurmalı" dedi.
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