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BDDK'dan tüketici kredilerinde yeni düzenleme

02.08.2018 - 10:43
BDDK'dan tüketici kredilerinde yeni düzenleme

BDDK bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı yayımladı. Taslakta bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi.

BDDK yönetmelik taslağı yayımladı, taslakta tüketici kredilerinin vadesi azami 36 ay olarak belirlendi. Taslakta “tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı aşamaz” denildi. Ayrıca taslakta taşıt kredileri hakkında bazı düzenlemeler yer aldı.

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