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Otomotiv pazarı 7 ayda yüzde 16 daraldı

02.08.2018 - 11:45
Otomotiv pazarı 7 ayda yüzde 16 daraldı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 406 bin 82'ye geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satış adetleri, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 406 bin 82 oldu. 2017 yılının 7 ayında toplam pazarda 483 bin 455 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları ise 2018'in 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,69 azalarak 317 bin 894'e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 368 bin 308 otomobil satılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı da bu yılın ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,41 daralarak 88 bin 188 olarak gerçekleşti. 2017 yılının 7 ayında 115 bin 147 hafif ticari araç satışı olmuştu.

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TEMMUZ YÜZDE 36'LIK DARALMA

Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 52 bin 734 adet seviyesinde gerçekleşti. 82 bin 297 adet olan 2017 yılının temmuz ayına kıyasla toplam pazarda satışlar yüzde 35,92 azaldı.

Otomobil satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,64 gerileyerek 42 bin 24 adet oldu. Temmuz 2017'de 62 bin 384 otomobil satışı yapılmıştı. 
Hafif ticari araç pazarı da bu yılın temmuz ayında 2017'nin aynı ayına göre yüzde 46,22 daralarak 10 bin 710 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl temmuz ayında 19 bin 913 hafif ticari araç satılmıştı.

104 ELEKTRİKLİ, 2 BİN 510 HİBRİT OTOMOBİL SATILDI

Temmuz ayı sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 13,6, 1600-2000cc aralığında yüzde 23,6, 2000cc üstünde yüzde 27,2 azaldı. Aynı dönemde 104 adet elektrikli ve 2 bin 510 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Bu yılın temmuz ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,39 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 131 bin 568 adetle sahip oldu. Söz konusu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,98’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 64,84’e yükseldi.

Temmuz ayı sonunda otomobil pazarının yüzde 83,81’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 173 bin 936 adet ve 54,7 payla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi ise yüzde 50,8 pay ve 161 bin 389 adetle yine edan otomobiller oldu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa 60 bin 903 adet ve yüzde 69,06 payla "van" ulaşırken, bunu 10 bin 941 adet ve 12,41 payla "kamyonet", 8 bin 940 adet ve yüzde 10,14 payla "pick-up", 7 bin 404 adet ve 8,40 payla "minibüs" takip etti.


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