BDDK'dan swap limiti oranları hakkında açıklama

BDDK, swap işlemleriyle ilgili olarak “Swap limitinde 90 ilâ 360 gün vadeli işlemler yüzde 75 üzerinden hesaplanacak. Swap limitinde 360 gün ve üzeri vadeli işlemler yüzde 50 oranında dikkate alınacak” açıklamasında bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştır.

Bu defa, % 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ilâ 360 gün vadeli işlemlerin %75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise %50 oranında dikkate alınması uygun bulunmuştur."