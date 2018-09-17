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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

17.09.2018 - 16:26
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

Merkez Bankası'nın, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 300 milyon dolarlık, TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.

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TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 8 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 8 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,57762, en düşük fiyat 6,57500, en yüksek fiyat 6,57850 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 6,57763 olarak gerçekleşti. 


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