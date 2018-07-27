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BBVA: Türkiye'deki likidite durumu tatminkar

27.07.2018 - 09:08
BBVA: Türkiye'deki likidite durumu tatminkar

BBVA Türkiye'deki likidite durumunun tatminkar ve ticari dinamiklerin iyi olduğunu belirtti.

İspanyol BBVA, bankanın risk yönetimi ve yüksek oranlı enflasyona dayalı tahvillerin olduğu portföyünün TL'deki değer kaybının çeyrek dönemde sermaye oranın negatif 1.9 baz puan etkisini sınırladığını belirtti.

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BBVA Meksika ve Türkiye'de temeldeki güçlü performansın para birimindeki değer kaybını telafi etmesiyle ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 artışla 1.31 milyar euro(1.53 milyar dolar) net kâr açıkladı.

Reuters anketine katılan ekonomistler bankanın ikinci çeyrekte 1.18 milyar euro net kâr açıklamasını bekliyorlardı.

 


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