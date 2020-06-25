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Bayer, davacılara yaklaşık 11 milyar dolar ödeyecek

25.06.2020 - 09:10
Bayer, davacılara yaklaşık 11 milyar dolar ödeyecek | Ekonomi Haberleri

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesini içeren tarım ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurdu.

 

Bayer'den yapılan açıklamada, yabani otlara karşı kullanılan Roundup isimli ilaçta bulunan glifosat maddesinin kansere yol açtığı iddiasıyla şirket hakkında ABD'de açılan davalardan vazgeçmeleri için davacıların yüzde 75'i ile anlaşıldığı bildirildi.

10,9 milyar dolarlık ödeme karşılığında yaklaşık 125 bin davanın dörtte üçünün geri çekileceği belirtilen açıklamada, olası davalar için de 1,25 milyar dolar ayrılacağı kaydedildi.

Bayer, 2018'de ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından Monsanto'nun geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.


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