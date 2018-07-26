Başkan Çetinkaya sunum yapacak

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu toplantısını 31 Temmuz'da yapacak. Toplantıda başkan Murat Çetinkaya'nın da bir sunum yapacağı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaptığı duyuruda, toplantının Ankara'da olacağını ve başkan Murat Çetinkaya'nın da bir sunum yapacağını belirtti. Reuters'da yer alan habere göre; Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısının 31 Temmuz'da Ankara'da yapılacağını duyurdu.

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TCMB'den yapılan duyuruda, toplantının saat 10:30'da başlayacağı ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bir sunum yapacağı da belirtildi.

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