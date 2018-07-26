Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 26 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru, gün içerisinde 4.77 TL'ye kadar gerilerken, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in açıklamasıyla 4.88 TL'nin üzerini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.84 TL'de bulunurken, Euro kuru ise 5.66 TL'de hareket ediyor.

Dolar kuru, küresel ticaret savaşı endişelerinin yaşandığı bir dönemde ABD ile AB'nin, ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakereler yapma konusunda anlaşmalarının da desteğiyle güne 4.81 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde 4.80 TL'nin altını test ederek, en düşük 4.7723 TL'ye gerilerken, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in "Rahip Brunson serbest bırakılmazsa ABD yaptırımlar uygulayabilir" açıklamasıyla yükseldi. Dolar 4.8842 TL'ye kadar yükselirken saat 17.37 itibarıyla 4.8478 TL'de hareket etti. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.6603 TL'de hareket ediyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte bu hafta 4.93 TL'nin üzerini gören dolar, dün tutuklu yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alındığı haberleriyle 4.83 TL seviyelerine gerilemişti.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 17.79 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 20.14 seviyesinde bulunuyor.

EURO DRAGHİ İLE GERİLEDİ

Avrupa Merkez Bankası, haziran toplantısında varlık alımlarının eylüle kadar aylık 30 milyar Euro, Eylül’den sonra aylık 15 milyar euro olarak devam edeceğini ve Aralık’ta tamamlanacağını açıkladı, ancak sonrasının göstergelere bağlı olduğunun da altını çizdi.

Piyasalar, Haziran toplantısında faiz artışına ne zaman başlanacağını merak ediyordu, ancak banka en erken 2019’un 2. yarısında olacağını belirtti, piyasalara göre geç olan tarih euroda değer kaybına neden oldu.

Draghi’nin konuşması ipuclarının olumlu yönde alınmaması ile piyasalarda euro satışına neden oldu ve ABD Dolar Endeksi tarafında da yükseliş sağladı. EUR/USD 1,1685’e gerilerken ABD Dolar Endeksi 94,50’ye yükseldi.

Dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0.46 yükselişle 94.44 puanda bulunurken; euro/dolar paritesi 1.1660 seviyesinde işlem görüyor.

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ABD – AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler derken dolar/TL’nin yine kafası karışmış durumda. Kur bu hafta Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faizlerde değişikliğe gitmemesi nedeniyle yeniden 4.94 direncine doğru tepki verdi. Ardından kurun gevşemeye başladığını gözlemledik. Merkezin ardından 4.94 seviyesinin üzerine yerleşebilecek bir kur olmadığını bu aşamada söyleyebiliriz. Ardından dün ABD’li din adamının cezasının ev hapsine çevrilmesi de iç piyasa açısından olumlu algılanırken, Almanya’dan Türkiye’ye yönelik iyimser mesajların gelmesi de kuru rahatlattı. Dolayısıyla, dolar/TL kurunda 4.77 TL seviyesine doğru gevşeme hareketi görüldü" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Ancak, dolar/TL kurunda geri çekilmelerin tam anlamıyla rahatlayabilmesi için 4.65 ve 4.55 TL altı kapanışların görülmesi gerekiyor. Bu hareket içinse iç piyasaya verilecek güven önemli olacaktır. TCMB ve hükümetin piyasaya verecekleri mesajlar ve önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Orta Vadeli Programın içeriği TL’nin seyrini daha da belirleyecektir. Kısacası, hükümet ve TCMB’nin izleyeceği yol kritik olacak. Bu süreçte de TL’nin sağlıklı pozitif ayrışmasını beklemeyebiliriz. Etkisi daha sınırlı kalabilir. Dış piyasada şimdilik güçlü bir ABD doları izlenmiyor. Son dönemde, ticaret savaşı endişelerinin azalması da doların geri çekilmesini desteklemiş durumda. dolar/TL kurunda bu anlamda şanslıyız kuru agresif bir şekilde yukarı yönde tetiklemiyor.

Teknik olarak, dolar/TL kurunun bir süre 4.77-4.88 TL aralığında dengelenmesini bekleyebiliriz. Kur için 4.77 TL seviyesinin altındaki seyir bir nebze de olsa geri çekilme isteğinin kuvvetlenmeye başladığını bize gösterebilir. Ancak, bu ortamda kurun çok sert bir geri çekilme hareketi yapabileceğini düşünmemekle birlikte 4.77 TL altı denemelerinde belli destek noktalarından gelebilecek alımlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Yukarıda ise 4.9280 TL bölgesi kritik ve kurun son zirvesinden bir önceki zirvesi olduğu için bu direncin üzerine yerleşmesi durumunda kurun yukarı yönde iştahını tetikleme ihtimali biraz artabilir. Bu nedenle yükseliş için 4.9280 TL seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekiyor."

ABD VE AB ANLAŞTI

ABD Başkanı Trump, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile dün yaptığı görüşmenin ardından, "sıfır gümrük vergisine, sıfır tarife dışı engellere ve otomobil dışı sanayi mallarına sıfır sübvansiyonlar için birlikte çalışma" konusunda anlaştıklarını söyledi.

Trump-Juncker görüşmelerinden önce, Euro Trump'ın ülke dışında üretilen otomobiller için yüzde 25'lik bir gümrük vergisi uygulamayı düşündüğü yönündeki basında yer alan haberlerin etkisiyle 1.1664 dolara kadar geriledi. Ancak, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşmazlıklarına çözüm bulma arzusu gösteren iki liderin açıklamaları üzerine tekrar yükseldi.