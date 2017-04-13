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Banvit'in satışında önemli gelişme! Hisseler ne tepki verdi?

13.04.2017 - 10:38 | Son Güncelleme : 13.04.2017 - 11:28

Banvit'in yüzde 79,48 hissesinin Brezilyalı tavuk üretici BRF ve Katar Holding ortak girişimine satışı ile ilgili işlem kapanış tarihinin ertelendiğini açıkladı. Açıklama sonrası Banvit hisseleri yüzde 7.40 yükselişte işlem görüyor.

Banvit, hisse satışında yerine getirilecek koşullar ve ilişkili evrakların 13 Nisan’da yapılacak olağan genel kurula kadar hazırlanamayacak olması nedeniyle hisse satış kapanış işleminin ertelendiğini duyurdu.

Banvit’in ( BANVT ) dün akşam yaptığı açıklamaya göre kapanış için yeni tarih 14 Nisan günü duyurulacak.

"Ön koşulların yerine getirilmesi ve evrakların en kısa sürede hazırlanması için taraflar birlikte çalışmaya devam ediyor" diyen şirket, satış işlemi Birleşik Arap Emirlikleri’nden rekabet onayını da aldığını belirtti.

HİSSELER YÜKSELDİ

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Banvit hisselerinde haftanın ilk 3 gününde yüzde 10’a yakın kayıp yaşanırken, şirketin KAP'a yaptığı açıklama sonrası hisselerin değeri yükseldi. Banvit hisseleri yeni güne yüzde 2,8 yükselişle başlarken ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürerek saat 11.25 itibarıyla yüzde 7.40 primli seyrediyor.

Bloomberg'e konuşan BGC Partners analisti Erdem Hafızoğlu dün hisselerdeki düşüşle ilgili, "Hisselerde son günlerde yaşanan sert düşüş, şirketin satış anlaşmasına yönelik bir gecikmeden çok, süreçte bazı pürüzlerin olabileceği endişesinden kaynaklanmış gibi görünüyor. Şirket 13 Mart’taki genel kurulda anlaşmaya nihai onayı vermezse sürecin tamamlanması yaklaşık bir ay kadar daha uzayabilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ak Yatırım bugunkü notunda, "İşlem kapanış tarihinin erteleme haberi Banvit hisseleri üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyoruz" demişti.

OCAK'TAKİ ANLAŞMA

Banvit'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada yüzde 79,48'ine tekabül eden hisselerin tamamının TBQ Foods GmbH'a devri için Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ekonomi Bakanlığı’na 2 Şubat tarihinde yapılan başvurunun onaylandığı bildirildi.

Banvit'in hâkim hissedarları Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS'nin mülkiyetinde bulunan hisselerin tamamı 9 Ocak 2017'de imzalanan anlaşmayla BRF GmbH'ye geçmişti.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından BRF ile Katar Yatırım Otoritesi'nin iştiraki Katar Holding arasında, yğzde 60 BRF, yüzde 40 ise Katar Holding tarafından nihai olarak kontrol edilecek yeni bir ortaklık oluşturulacağı (TBQ Foods GmbH) duyurulmuştu.

Yeni ortaklıkla birlikte sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralacağı ve işlemin kapanışıyla yüzde 79,48'lik payın yeni sahibinin söz konusu ortaklık olacağı da açıklamada yer almıştı.


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