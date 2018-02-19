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Bankalara kötü haber... 1 dolar için 25 kuruş ödeyecekler

19.02.2018 - 11:44 | Son Güncelleme :

20 Kasım 2017’de Merkez Bankası Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde 3 aylık vadeli 4.0223 liradan bankalara 100 milyon dolar satış yaptı. Yarın bu ihalenin süresi bitiyor. Kur ise 3.7599 lira seviyelerinde. Yani kabaca bankalar her 1 dolar için 25 kuruş Merkez Bankası’na ödeyecekler.

Merkez Bankası’nın Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde uzun vadeli işlemlerin ilk takası yaklaştı. 20 Kasım 2017’de yapılan üç aylık vadeli satış ihalesinde ise Merkez Bankası karlı çıktı. Bankalara o günkü ihalede 3 ay vadeli yani 20 Şubat 2018 tarihli satışında ortalama dolar kuru 4.0223 lira olmuştu. Bugün ise dolar kuru 3.7599 lira seviyelerinde. Yani bankalar o gün aldıkları her 1 dolar için Merkez Bankası’na kabaca 25 kuruş ödeme yapacaklar. Satış ihalesi 100 milyon dolar olarak gerçekleştirilmişti. 

Yani o gün 402 milyon 230 bin liralık yapılan satışın bugünkü karşılığı 375 milyon 470 bin lira oldu. 

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58 İHALE YAPILDI

Merkez Bankası, kurun ateşini almak ve reel sektörü kur riskinden korumak için ilk kez 20 Kasım 2017’de Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satış ihalesi düzenlemişti. 1 aylık 150, 3 aylık 100 ve 6 aylık 100 milyon dolarlık ihale yaptı. Merkez Bankası’nın açıklamasına göre 15 Şubat’a kadar 58 ihale yapıldı. Merkez Bankası’nın yılbaşındaki duyurusuna göre 30 Mart’a kadar ihale tarihleri belli. Merkez bu ihaleleri 3’er aylık dönemler halinde açıklıyor.

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Merkez Bankası sistemin başarısını ise yılın ilk Enflasyon Raporu’nda şöyle anlatmıştı: “Merkez Bankası’nın sunduğu Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihaleleri gerek ihalelere gelen teklif miktarları gerekse ihalelerde oluşan fiyatların rekabetçi biçimde oluşması dikkate alındığında piyasa açısından etkili bir araç olma potansiyeli taşıdığı değerlendirilmektedir. Döviz piyasalarında derinliğin artmasına katkı sağlayacak olan söz konusu ihalelerin önümüzdeki dönemde piyasalarda dengeleyici bir rol oynaması beklenmektedir.”

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  • döviz satım ihaleleri
  • bankalar
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