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Kredi faizleri 9 yılın zirvesinde

19.02.2018 - 11:47

Ana kredi kalemlerinde faiz artışı eğilimi devam ediyor. Faizler 2009 kriz döneminden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Kredi faizlerindeki artış 2018'de hızlanarak devam ediyor. Bloomberght'nin haberine göre; Merkez Bankası verilerine göre ana kredi kalemlerinde faizler artış ivmesini sürdürüyor. İhtiyaç kredisi faizleri 9 Şubat haftası itibariyle yüzde 20,27'ye yükselerek 2009 Haziran ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.

Taşıt ve konut kredilerine bakıldığında da benzer bir tablo söz konusu. Aynı hafta itibariyle konut kredisi faizleri ortalama olarak yüzde 14,68 olarak gerçekleşti. Böylelikle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla konut kredilerinde 300 baz puanlık artış kaydedilmiş oldu. Aynı zamanda konut kredilerinde 9 Şubat haftası itibariyle ulaşılan seviyeler 2009 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Taşıt kredisinde ise  2009'dan bu yana görülmeyen seviyeler kaydedildi. 9 Şubat haftasında taşıt kredileri ortalama olarak yüzde 18,26 faizle dağıtıldı. 

Kredi Garanti Fonu destekli kredilerle 2017'de daha uygun finansmana ulaşan özel sektör ise 2018'de artan ticari kredi faizleri seyri ile karşı karşıya. Ticari kredi faizleri 9 Şubat haftasında ortalama olarak yüzde 18,09 olarak kaydedilirken, bu durum yine 2009'dan bu yana görülen en yüksek seviye oldu.


Etiketler

  • kredi faiz oranı
  • taşıt kredisi
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