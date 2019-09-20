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Bankalar, Türk Telekom paylarının satışı için Morgan Stanley'i yetkilendirdi

20.09.2019 - 08:33
Bankalar, Türk Telekom paylarının satışı için Morgan Stanley'i yetkilendirdi | Ekonomi Haberleri

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA'dan yapılan açıklamalarda satış ile ilgili gerekli çalışmaların ve potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin başlatılacağı duyuruldu.

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55'lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co International plc'yi (Morgan Stanley) yetkilendirdi.

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamalarda, "Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55'lik Türk Telekomünikasyon AŞ paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ yerel danışman olarak görev alacaklardır." ifadelerine yer verildi.


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