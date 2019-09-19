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Tekfen Holding KAP'a açıkladı! İki şirket birleşiyor

19.09.2019 - 17:32
Tekfen Holding KAP'a açıkladı! İki şirket birleşiyor | Ekonomi Haberleri

Tekfen Holding bünyesinde bulunan, Tekfen Emlak Geliştirme ile Tekfen İnşaat birleşme kararı aldı.

Tekfen Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, gayrimenkul geliştirme sektöründe birkaç yıldır yaşanan durgunluk, azalan talep ve bunlara bağlı olarak karlılıkta meydana gelen azalış nedeniyle yeniden yapılandırma ihtiyacı ortaya çıktığı belirtilerek, sermayesinde %100 paya sahip oldukları Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin, sermayesinde %99.99 paya sahip oldukları Tekfen İnşaat tarafından devralınmak suretiyle birleşmesine karar verildiği bildirildi.

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Açıklamaya göre birleşme işlemlerinin tamamlanması ile bundan sonraki dönemlerde gayrimenkul geliştirme faaliyetleri Tekfen İnşaat tüzel kişiliği altında devam edecek.


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