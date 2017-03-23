Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 17 Mart ile biten haftada 6 milyar 397 milyon lira artarak 1 trilyon 526,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 17 Mart ile biten haftada 6 milyar 397 milyon lira artarak 1 trilyon 526,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 17 Mart ile biten haftada 6 milyar 397 milyon 270 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 526 milyar 708 milyon 883 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,42 arttı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,26 artışla 822 milyar 56 milyon 270 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,18 yükselişle 619 milyar 132 milyon 205 bin liraya yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında 17 Mart ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 14,71 ve yabancı para mevduatta ise yüzde 22,40 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,29 artarak 757 milyar 201 milyon 590 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı da bir haftada yüzde 0,23 artarak 523 milyar 568 milyon 451 bin lira oldu.

MEVDUAT BANKALARINDAKİ TÜKETİCİ KREDİLERİ

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,20 yükselişle 331 milyar 911 milyon 805 bin lira, taksitli ticari krediler yüzde 0,10 azalışla 221 milyar 800 milyon 145 bin lira oldu. Söz konusu dönemde kredi kartı harcama tutarı da yüzde 1,25 azalarak 98 milyar 83 milyon 867 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 158 milyar 591 milyon 617 bin lirası konut, 5 milyar 811 milyon 234 bin lirası taşıt ve 167 milyar 508 milyon 954 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 13,57, taksitli ticari krediler yüzde 18,57 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 8,40 arttı.

Kredi kartı harcama tutarının 46 milyar 610 milyon 208 bin lirası taksitli, 51 milyar 473 milyon 659 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.

KREDİ HACMİ AZALDI

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 17 Mart ile biten haftada 10 milyar 364 milyon 184 bin lira azaldı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 756 milyar 503 milyon 294 bin liradan 1 trilyon 746 milyar 139 milyon 110 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacminde, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 azalış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 19,16 artış kaydedildi.

Verilen kredilerin 1 trilyon 708 milyar 228 milyon 59 bin lirası mali olmayan kesime, 37 milyar 911 milyon 51 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

Dönemler itibarıyla toplam kredi hacmi ve toplam mevduat şöyle:

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