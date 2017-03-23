ABD`de işsizlik başvuruları 7 haftanın zirvesinde

ABD`de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 15 bin artışla 258 bin oldu.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 7 haftanın zirvesine çıktı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre 18 Mart'ta sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 15 bin artışla 258 bin oldu.

Beklenti: 240 bindi. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bin kişi artarak 240 bine yükseldi. Bir önceki haftaya ilişkin veri ise 241 binden 243 bine revize edildi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları 11 Mart'ta sona eren haftada 39 bin kişi artarak 2 milyona ulaştı.

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