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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

05.07.2018 - 14:46
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 29 Haziran itibarıyla 2 trilyon 406,4 milyar liraya geriledi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 23,1 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 29 Haziran ile biten haftada 18 milyar 421 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 424 milyar 837 milyon liradan 2 trilyon 406 milyar 416 milyon liraya indi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 211 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 196 milyar 526 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 35 milyar 457 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,72 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 23 milyar 121 milyon liraya geriledi.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 29 Haziran ile biten haftada 2 milyar 933 milyon lira artarak 419 milyar 729 milyon liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 200 milyar 392 milyon lirası konut, 7 milyar 234 milyon lirası taşıt ve 212 milyar 103 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 410 milyon lira azalarak 383 milyar 701 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,07 artışla 94 milyar 79 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 604 milyon lirası taksitli, 51 milyar 475 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 29 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 16,4 artarak 20 milyar 545 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,53 yükselişle 450 milyar 48 milyon liradan 452 milyar 452 milyon liraya çıktı.


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