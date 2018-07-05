Yabancı yatırımcı hisse sattı

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 29 Haziran haftasında 83.2 milyon dolar arttı, hisse portföyü ise 179.8 milyon dolar azaldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 29 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 83.2 milyon dolar arttı.

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TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 179.8 milyon dolar azalış gösterdi.

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