‹ Önceki Haber Boydak yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,41 büyüdü Boydak yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,41 büyüdü Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Yabancı yatırımcı hisse sattı

05.07.2018 - 14:42
Yabancı yatırımcı hisse sattı

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 29 Haziran haftasında 83.2 milyon dolar arttı, hisse portföyü ise 179.8 milyon dolar azaldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 29 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 83.2 milyon dolar arttı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 179.8 milyon dolar azalış gösterdi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Boydak yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,41 büyüdü Boydak yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,41 büyüdü Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.033 Değişim: 1,85% Hacim : 7.358 Mio.TL Son veri saati : 17:49
Düşük 97.560 05.07.2018 Yüksek 99.265
Açılış: 97.560
4,6018 Değişim: -1,39%
Düşük 4,5990 05.07.2018 Yüksek 4,6888
Açılış: 4,66645
5,3917 Değişim: -0,93%
Düşük 5,3890 05.07.2018 Yüksek 5,4884
Açılış: 5,4425
185,93 Değişim: -1,38%
Düşük 185,64 05.07.2018 Yüksek 189,28
Açılış: 188,54
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.