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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

17.07.2020 - 14:48
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 184 milyon lira artarak 3 trilyon 278 milyar 697 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Temmuz ile biten haftada 21 milyar 184 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 257 milyar 513 milyon liradan 3 trilyon 278 milyar 697 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 21 milyar 143 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 87 milyar 352 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Temmuz ile biten haftada 11 milyar 905 milyon lira artarak 603 milyar 174 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 246 milyar 288 milyon lirası konut, 8 milyar 884 milyon lirası taşıt ve 348 milyar 1 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 639 milyon lira artarak 552 milyar 226 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 artışla 116 milyar 489 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 528 milyon lirası taksitli, 65 milyar 961 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre hafif azalışla 150 milyar 407 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 107 milyar 353 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 5 milyon lira artarak 706 milyar 146 milyon lira oldu.


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