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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 17 Temmuz güncel döviz fiyatları

17.07.2020 - 14:37
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 17 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 6,8596'dan işlem görüyor.

Dün 6,8525-6,8635 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8573'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 14.34 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8596'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 7,8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,6070'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 96,3 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 1,1388 seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı Profesyonel Tahminciler Anketi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,88 bandının öne çıktığını söyledi.

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