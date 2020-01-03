‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Sonraki Haber › Merkez Bankası rezervleri yükseldi Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

03.01.2020 - 15:02
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 19 milyar 657 milyon lira artarak 2 trilyon 652 milyar 261 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Aralık ile biten haftada 19 milyar 657 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 632 milyar 604 milyon liradan 2 trilyon 652 milyar 261 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 21 milyar 633 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 569 milyar 929 milyon lira oldu.

##$HABER_1459454$##

TÜKETİCİ KREDİLERİ 464,6 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Aralık ile biten haftada 5 milyar 949 milyon lira yükselerek 464 milyar 636 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 198 milyar 703 milyon lirası konut, 7 milyar 9 milyon lirası taşıt ve 258 milyar 922 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 579 milyon lira artarak 397 milyar 511 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 yükselişle 115 milyar 429 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 860 milyon lirası taksitli, 63 milyar 569 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1 artarak 148 milyar 534 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 96 milyar 115 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 527 milyon lira artarak 617 milyar 495 milyon liraya çıktı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
113.194 Değişim: -2,36% Hacim : 10.789 Mio.TL Son veri saati : 15:29
Düşük 112.617 03.01.2020 Yüksek 115.571
Açılış: 115.143
5,9767 Değişim: 0,33%
Düşük 5,9511 03.01.2020 Yüksek 5,9792
Açılış: 5,9571
6,6535 Değişim: -0,06%
Düşük 6,6374 03.01.2020 Yüksek 6,6685
Açılış: 6,6578
297,28 Değişim: 1,59%
Düşük 292,56 03.01.2020 Yüksek 298,23
Açılış: 292,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.