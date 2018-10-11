‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı hisse sattı Yabancı yatırımcı hisse sattı Sonraki Haber › ABD'de enflasyon beklentinin altında kaldı ABD'de enflasyon beklentinin altında kaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

11.10.2018 - 15:34
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 512 milyon lira artarak 2 trilyon 660 milyar 29 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Ekim ile biten haftada 4 milyar 512 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 655 milyar 517 milyon liradan 2 trilyon 660 milyar 29 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 80 milyar 232 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 424 milyar 584 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 12 milyar 914 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 279 milyar 487 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Ekim ile biten haftada 1 milyar 765 milyon lira azalarak 413 milyar 491 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 196 milyar 299 milyon lirası konut, 6 milyar 551 milyon lirası taşıt ve 210 milyar 641 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 193 milyon lira artarak 384 milyar 10 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,32 azalışla 99 milyar 982 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 366 milyon lirası taksitli, 55 milyar 616 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 5 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,16 artarak 26 milyar 465 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,02 artışla 482 milyar 951 milyon liradan 483 milyar 36 milyon liraya çıktı.


‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı hisse sattı Yabancı yatırımcı hisse sattı Sonraki Haber › ABD'de enflasyon beklentinin altında kaldı ABD'de enflasyon beklentinin altında kaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.682 Değişim: 0,26% Hacim : 5.319 Mio.TL Son veri saati : 16:38
Düşük 93.480 11.10.2018 Yüksek 94.884
Açılış: 93.925
5,9928 Değişim: -1,38%
Düşük 5,9505 11.10.2018 Yüksek 6,0855
Açılış: 6,0768
6,9449 Değişim: -0,84%
Düşük 6,8965 11.10.2018 Yüksek 7,0518
Açılış: 7,00345
232,20 Değişim: 0,63%
Düşük 230,11 11.10.2018 Yüksek 233,25
Açılış: 230,73
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.