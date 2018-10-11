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ABD'de enflasyon beklentinin altında kaldı

11.10.2018 - 16:17
ABD'de enflasyon beklentinin altında kaldı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde aylık yüzde 0,1 yıllık yüzde 2,3 artarak beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak yükselişini altıncı aya taşırken, yıllık bazda yüzde 2,7’den 2,3’e geriledi. Manşet enflasyon olarak da adlandırılan endekse yönelik beklentiler aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,4 artış seviyesindeydi.

TÜFE'nin eylülde beklenenden az artmasında özellikle enerji ve ikinci el otomobil maaliyetlerindeki gerileme etkili oldu. Verilere göre, eylülde enerji fiyatları yüzde 0,5 ve ikinci el otomobil fiyatları yüzde 3 geriledi.

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Veriler, gıda fiyatlarının ise eylülde önceki aya kıyasla değişmediğini ortaya koydu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,2 artarak beklentiyi karşılamadı. Beklentiler aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artış yönündeydi.

Analistler, son iki günde açıklanan verilerin enflasyonist baskılara dair hiçbir işaret sunmadığına dikkati çekerek, ABD Merkez Bankası’nın aralıkta yeniden faiz artırma olasılığının bu nedenle bir miktar azaldığını belirtiyor.

ABD’de dün açıklanan verilere göre, üretici fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,2 artarak son 3 ayın ilk yükselişini kaydetti.


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