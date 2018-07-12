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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

12.07.2018 - 14:58
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 6 Temmuz itibarıyla 2 trilyon 412,4 milyar liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 33,7 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 6 Temmuz ile biten haftada 6 milyar 7 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 406 milyar 416 milyon liradan 2 trilyon 412 milyar 423 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 871 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 200 milyar 663 milyon lira oldu.

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Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 10 milyar 584 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,52 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 33 milyar 705 milyon liraya çıktı. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 6 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 363 milyon lira artarak 421 milyar 92 milyon liraya ulaştı.

Söz konusu kredilerin 201 milyar 605 milyon lirası konut, 7 milyar 207 milyon lirası taşıt ve 212 milyar 279 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 475 milyon lira artarak 384 milyar 176 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,23 azalışla 93 milyar 858 milyon liraya geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 481 milyon lirası taksitli, 51 milyar 16 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 6 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 3,41 artarak 21 milyar 245 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,08 yükselişle 452 milyar 452 milyon liradan 452 milyar 814 milyon liraya çıktı. 

 


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