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Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi

12.07.2018 - 14:53
Merkez Bankası'nın döviz rezervi yükseldi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 6 Temmuz haftası itibarıyla yaklaşık 3.5 milyar dolar artışla 79.1 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervi 6 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yaklaşık 3.5 milyar dolar artışla 79.1 milyar dolara yükseldi.

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Altın rezervleri 6 Temmuz itibarıyla 22.93 milyar dolar olurken; bir önceki hafta 98.4 milyar dolar olan TCMB'nin toplam rezervi 102 milyar dolara yükseldi. AA'nın haberine göre; verilere göre, TCMB'nin 2017 yılında altın rezervi yaklaşık 9.5 milyar dolar artarken; brüt döviz rezervi yaklaşık 8 milyar dolar geriledi.


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