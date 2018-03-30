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Banka kârlarında 14 ayın en hızlı düşüşü

30.03.2018 - 11:33
Banka kârlarında 14 ayın en hızlı düşüşü

Bankaların kârı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 15,2 gerileyerek son 14 ayın en hızlı düşüşünü yaşadı.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankalar şubatta 3 milyar 847 milyon lira net kâr elde etti. Bankaların kârı şubatta bir önceki aya göre yüzde 15,2 gerilerken, son 14 ayın en hızlı düşüşü yaşandı. Bankalar ocakta 4 milyar 537 milyon lira net kâr ile tarihin en iyi başlangıcını yapmıştı. 

Bankacılık sektörü yılın ilk iki ayında 8 milyar 384 milyon lira net kâr sağlasa da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azaldı. 2017'nin ocak-şubat döneminde bankalar 8 milyar 454 milyon lira net kâr sağlamıştı. 

Bankaların ocak-şubat döneminde elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 32,4 arttı. Geçen yılın şubat sonu itibarıyla 35,6 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın ilk iki ayında 47,2 milyar liraya yükseldi. 

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Yılın ilk iki ayında bankalar kredilerden 37,4 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 8,4 milyar lirası tüketici kredilerinden, 1,6 milyar lirası kredi kartlarından, 5,5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 21,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu. 

BANKALAR FAİZE 27 MİLYAR LİRA ÖDEDİ

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk iki ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 48,9 artarak 27,1 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 42,6 artışla 18 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün toplam faiz giderlerinin yüzde 66,3'ü mevduata ve yüzde 9,8'i bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, ocak-şubat döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 artarak 20 milyar lirayı aştı. 

BANKALARIN FAİZ DIŞI GELİRİ 12 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri şubat sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42,1 artarak 11,8 milyar lira oldu. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 12,5 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 16 artarak 1,5 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Şubat sonu itibarıyla nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 672 milyon lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 794 milyon lira olarak hesaplandı. 

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ocak-şubat döneminde 4,9 milyar lirayı aştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 42 olarak kayıtlara geçti.

BANKALARIN FAİZ DIŞI GİDERİ 14,9 MİLYAR LİRA

BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri şubat sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,3 artarak 14,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderlerin yaklaşık 3'te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla 4,4 milyar liraya yükseldi.

Şubat sonu itibarıyla bankaların verdiği ücret ve komisyonların tutarı 1,3 milyar lira, diğer faiz dışı giderler de 4,4 milyar lira oldu. Bankaların genel karşılık provizyonu şubat sonu itibarıyla 201'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 268 artarak 722 milyon liradan 2,7 milyar liraya çıktı. 

Türk bankacılık sektörü, 2017'de 49 milyar 122 milyon lira net dönem karı elde etmişti. 

Econs Danışmanlık Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk, banka kârlarındaki düşüşün beklenen bir durum olduğu belirterek, "Bankaların fon maliyetleri yükseliyor. Uzun vadeli krediler yüksek maliyetli mevduatla karşılanıyor. Bankaların krediler için ayırdıkları karşılıkların TFRS 9'a göre yeniden düzenleniyor olması karlılığı etkiliyor." dedi. 


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  • Türk bankacılık sektörü
  • faiz giderleri
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