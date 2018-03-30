‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Sonraki Haber › Banka kârlarında 14 ayın en hızlı düşüşü Banka kârlarında 14 ayın en hızlı düşüşü

Oda ve borsalarda seçim heyecanı

30.03.2018 - 11:33
Oda ve borsalarda seçim heyecanı

Yurt genelindeki 365 oda ve borsanın meclis üyeleri, komiteler ve yönetim kurulu başkanlarının belirleneceği seçimler nisan ayında gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki 81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve borsanın meclis üyeleri, komiteler ve yönetim kurulu başkanlarının belirleneceği seçimler nisan ayında yapılacak. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, nisan ayı boyunca devam edecek seçimler iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

İlk aşamada oda ve borsaların meclis üyeleri ve komiteler belirlenecek, ikinci aşamada ise oda ve borsa meclisleri 4 yıl için yönetim kurulu başkanı ile bir veya iki başkan yardımcısını seçecek. Ayrıca TOBB delegeleri ve disiplin kurulu da belirlenecek.

Oda ve borsalarda seçim sürecinin tamamlanmasının ardından mayıs ayında TOBB Genel Kurulu yapılacak. TOBB Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin belirleneceği genel kurulda, ilgili delegelerce kendi aralarından dört yıl için ve her biri 30 üyeden oluşan ticaret ve sanayi odası konseyi, ticaret odası konseyi, sanayi odası konseyi, deniz ticaret odası konseyi ve borsa konseyi olmak üzere beş ayrı konsey seçilecek. Her konsey, kendi üyeleri arasından 4 yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı belirleyecek.

Oda, borsa ve TOBB organları ile şubelerinin seçimleri yargı gözetiminde yapılacak. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde, görevli hakim il seçim kurulunca belirlenecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, oda ve borsanın üye ve meslek grubu sayısına ve TOBB organları seçimlerinin gereklerine göre seçim sandıklarının yer ve sayısını, tarihini ve oy kullanma süresini, oy pusulasının şeklini ve seçimle ilgili diğer hususları tespit edecek. 

Oy verme işlemleri gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılacak. 


Etiketler

  • seçim
  • Yönetim Kurulu
  • meclis üyeleri
  • komiteler
‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Sonraki Haber › Banka kârlarında 14 ayın en hızlı düşüşü Banka kârlarında 14 ayın en hızlı düşüşü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.930 Değişim: 0,07% Hacim : 4.499 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 114.696 30.03.2018 Yüksek 115.872
Açılış: 115.534
3,9584 Değişim: 0,40%
Düşük 3,9398 30.03.2018 Yüksek 3,9615
Açılış: 3,94265
4,8812 Değişim: 0,50%
Düşük 4,8486 30.03.2018 Yüksek 4,8868
Açılış: 4,85685
168,74 Değişim: 0,39%
Düşük 167,98 30.03.2018 Yüksek 168,86
Açılış: 168,08
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.