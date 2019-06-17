Bank Pozitif borçlanma aracı ihracı için yetki verdi | Ekonomi Haberleri

Bank Pozitif 750 milyon TL tutara kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Bank Pozitif TL cinsi 750 milyon TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi. Açıklama KAP'ta yer aldı.

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