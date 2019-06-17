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G20'den startuplara destek

17.06.2019 - 11:58
G20'den startuplara destek | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'na ilişkin, "Ortak komitelerde görüş birliği halinde bildiride de yer alacak maddelerden bir tanesi de startupların desteklenmesi olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'nın Nagano kentine bağlı Karuizawa kasabasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Toplantının iki gündür verimli oturumlarla geçtiğini aktaran Dönmez, Japonya'ya güzel ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

G20'de sadece 20 ülkenin olmadığına, davetli ülkeler ve uluslararası örgütlerin ve bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin de bulunduğuna işaret eden Dönmez, "Bu seneki ana tema 'Enerjide Dönüşüm, İnovasyon ve Bunun Çevreye Etkileri'. Enerjide dönüşüm aslında bugünün konusu değil, son 10 yıldır bu dönüşümün içerisindeyiz. Özellikle klasik yakıtlardan yenilenebilir, temiz enerji üretim kaynaklarına ciddi bir dönüşüm içerisinde tüm dünya. Çünkü çevre hepimizin ortak malı." diye konuştu.

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Bu sene ilk kez enerji ve çevre bakanlarının ortak oturumuyla bu toplantının yapıldığını belirten Dönmez, "Öteden beri zaten bizim Türkiye olarak yerli ve yenilenebilir kaynakları önceleyen bir davranışımız ve pozisyonumuz var. Bunu burada bir kez daha teyit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

G20'NİN EN ÇOK KONUŞULAN KONUSU "ENERJİ GÜVENLİĞİ"

Diğer bir önemli konunun da "inovasyon" olduğuna vurgu yapan Dönmez, teknolojinin tüm sektörleri değiştirip dönüştürdüğünü, enerji sektörünün bunun dışında kalmasının düşünülemeyeceğini belirtti. 
Bakan Dönmez, dijitalleşmenin hizmetlerin kalitesinin artırılması için önemli olduğunu da vurguladı.

Toplantıda ele alınan bir diğer konunun ise değişmez başlıklardan olan "enerji güvenliği" olduğunun altını çizen Dönmez, şöyle konuştu: "Kaynak ülke veya tüketici ülke, tüm ülkelerin enerji güvenliği hepsinin ajandasının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Türkiye son yıllarda yapmış olduğu hamlelerle enerji arz güvenliği konusunda sorunlarını aşmış durumda, gerek elektrik gerekse de doğal gaz tarafında bunu burada bir kez daha teyit ettik. Dünyada hala elektriğe erişimi olmayan bir milyar civarında insan var. Bunların büyük bir kısmı maalesef Afrika ve Asya'da. Bu giderek azalıyor ama 7 milyarda 1 milyar az bir rakam değil. Türkiye'de tabii elektriğe erişimle alakalı bir sorunumuz yok. Doğal gazı da bildiğiniz gibi 81 ilimize götürdük, 510 yerleşim birimimiz doğal gazı kullanıyor."

DOĞAL GAZIN GELECEĞİ

Toplantıda doğal gazın geleceğinin de tartışıldığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti: "Özellikle LNG üreticilerinin artması, sadece boru gazına bağımlı olmaktan çıkartır hale geldi ülkeleri. Bu kaynak çeşitliliği ve rekabet açısından son derece önemli bir unsur, önemli bir aktör piyasaları zorluyor. Şu anda doğal gaz ticaretinin hemen hemen yüzde 45'i LNG tarafından geliyor. Türkiye'de biz LNG tarafında kaynaklarımızı artırmak suretiyle önemli bir giriş noktası haline getirdik. Daha önce birisi kamuya diğeri de özel sektöre ait iki tane kara LNG terminalimiz varken geçtiğimiz iki yıl içerisinde buna 2 tane de FSRU dediğimiz yüzer, mobil LNG terminallerini eklemek üzere, buradaki giriş kapasitemizi neredeyse iki katına artırmış olduk. Toplam LNG terminallerimizin yıllık işleme kapasitesi 20 milyar metreküpe ulaşmış durumda."

Bakan Dönmez, toplantı kapsamında AB Enerji ve İklim Komiseri Miguel Arias Canete ve ekibiyle de ikili görüşmelerde bulunduklarını anlatarak, "Avrupa Birliğinin enerji konusunda pozitif yaklaşımları oldu. Çünkü Türkiye enerji piyasaları aslında Avrupa'ya entegre vaziyette. Bu hem fiziksel anlamda hem de piyasalar anlamında böyle. Regülasyonlarımız da son derece birbirine yakın. Ancak tabii Türkiye sadece bölgedeki konumu itibarıyla sadece kendi arz güvenliğini teyit etmiyor, kuvvetlendirmiyor aynı zamanda bölgenin istikrarlı bir ülkesi olarak, Avrupa'nın arz güvenliğine de büyük bir katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"TANAP YIL SONUNDA YUNANİSTAN SINIRINA KADAR AÇILMIŞ OLACAK"

Uluslararası alanda da önemli projeleri olduğununa dikkati çeken Dönmez, "TANAP bunlardan birisi. Biliyorsunuz Türkiye etabı bitti. Artık Türkiye TANAP üzerinden doğal gaz almaya başladı. Bu yıl sonunda Yunanistan sınırına kadar TANAP işletmeye açılmış olacak. Biliyorsunuz o proje Yunanistan üzerinden Adriyatik üzerinden İtalya'da sonlanacak şekilde devam ediyor." dedi.

Bir diğer önemli projelerinin de "Türk Akımı" olduğunu vurgulayan Dönmez, "O da bu yıl sonu itibarıyla iki hattı birden devreye girmiş olacak. Bunları tabii Avrupa'daki yetkililerle de paylaşmış olduk. Zaten onlar da süreçleri takip ediyorlar. Aslında Türkiye, enerjide bölgenin bir ticaret merkezi olma yönünde hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Dönmez, toplantıda "startup" konusun da gündeme geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Biz geçtiğimiz aylarda Türkiye'de startup firmalarını bir araya getirmiştik. Önemli de geri dönüşler almıştık. Buradaki ortak komite toplantılarında, startupların dünya genelinde aslında oyunu değiştirebilecek bir güce sahip olduklarını, çünkü çok yeni fikirleri olduğunu, aslında belki 3-5 kişinin, 5-10 kişinin bir araya gelerek yeni buluşlarla, yeni fikirlerle enerjideki değişime ve dönüşüme büyük katkı sağlayabileceklerini ifade ettik. Bu tezimiz de burada kabul gördü ve ortak komitelerde görüş birliği halinde de bildiride de yer alacak maddelerden bir tanesi startupların desteklenmesi olacak." 


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