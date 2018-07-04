Bakan Zeybekci'den 'enflasyon' yorumu

Bakan Zeybekci, dün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak "Bundan sonraki temel hedefimiz enflasyon ile mücadele etmek olacak" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dün açıklanan ve son 14 yılın en yüksek verisi olarak açıklanan enflasyon ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Zeybekci "Bundan sonraki temel hedefimiz enflasyon ile mücadele etmek olacak" dedi.

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Bakan Zeybekci, kabinede yer alıp almayacağı yönündeki soruya ilişkin ise, nihayi kararın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verileceğini, bu durumun da pazartesi akşamı belli olacağını kaydetti.