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'Media Markt, Teknosa'yı satın alıyor' iddiası

04.07.2018 - 17:20
'Media Markt, Teknosa'yı satın alıyor' iddiası

Bloomberg'in haberine göre Alman teknoloji perakendecisi Media Markt, Sabancı Holding ile Teknosa'yı satın almak üzere görüşmeye başladı.

Media Markt'tan üst düzey bir yetkili ile Hürriyet'e yaptığı açıklamada, bu aşamada herhangi bir satın alma görüşmesinin olmadığını belirtti.  

1979'DA KURULDU

1979 yılında Münih'te ilk mağazasını Media Markt  2007 yılının eylül ayında İstanbul Ümraniye'de ilk mağazasını açtı. Media Markt 'ın Türkiye genelinde 59 mağazası bulunuyor.

201 MAĞAZASI VAR

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde kurulan TeknoSA'nın ise Türkiye genelinde 201 mağazası bulunuyor. 


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