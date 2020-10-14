Bakan Varank: Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz. Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor. Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız." şeklinde değerlendirdi.

Etiketler