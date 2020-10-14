ABD’li 2 devden kar açıklaması | Ekonomi Haberleri

Goldman Sachs'ın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 94 yükselirken; Bank of America'nın net kârı üçüncü çeyrekte sorunlu kredilere ayrılan yüksek provizyonlarla düştü.

Goldman Sachs Group Inc'in net kârı üçüncü çeyrekte alım satım işlemlerindeki yeniden canlanma ve aracılık faaliyetlerindeki devam eden güçlenmenin etkisiyle yüzde 94 yükseldi.

BANK OF AMERİCA’NIN KARI GERİLEDİ

Bank of America Corp'un net kârı üçüncü çeyrekte sorunlu krediler için ayrılan provizyonların artmasıyla ve dört ana iş kolundan üçünde performansının düşmesiyle yüzde 15.8 düştü.

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Aktiflerine göre ABD'nin ikinci büyük bankası olan Bank of America, COVID-19 salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam etmesiyle kredi kayıplarını kapatabilmek için rezerv olarak 1.4 milyar dolar ayırdı. Geçen yıl bu rakam 800 milyon dolardı.

Bankanın net faiz geliri üçüncü çeyrekte yüzde 17 düşerek 10.1 milyon dolar oldu.

Bank of America'nın net kârı bir önceki yıla kıyasla 5.27 milyar dolar ya da hisse başına 0.56 dolardan 4.44 milyar dolara ya da hisse başına 0.51 dolara düştü.

Refinitiv'e göre, analistler net kârın hisse başına 0.49 dolar olmasını bekliyordu. Bankanın hasılatı yüzde 11 düşerek 20.34 milyar dolar oldu.

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