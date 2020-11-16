‹ Önceki Haber Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Sonraki Haber › Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri açıklandı Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri açıklandı

Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı

16.11.2020 - 11:42
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı, 159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlçe bazlı bölgesel teşvik uygulamasını önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçiriyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinde 762 yeni fabrika üretime başladı. Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı, 159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere" açıklamasında bulundu. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.287 Değişim: -0,46% Hacim : 5.952 Mio.TL Son veri saati : 10:52
Düşük 1.283 17.11.2020 Yüksek 1.293
Açılış: 1.292
7,7210 Değişim: 0,18%
Düşük 7,6843 17.11.2020 Yüksek 7,7446
Açılış: 7,7068
9,1538 Değişim: 0,11%
Düşük 9,1109 17.11.2020 Yüksek 9,1849
Açılış: 9,1437
468,35 Değişim: 0,08%
Düşük 466,13 17.11.2020 Yüksek 470,55
Açılış: 467,98
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.