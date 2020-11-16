Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı, 159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlçe bazlı bölgesel teşvik uygulamasını önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçiriyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinde 762 yeni fabrika üretime başladı. Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı, 159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere" açıklamasında bulundu.

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