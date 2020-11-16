Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün eylül ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 161 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, eylülde 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 18,2 milyar dolar azalarak 161 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 179 milyon dolar artarak 8,9 milyar dolara yükseldi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, eylülde 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,3 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 647 milyon dolarlık düşüşle 20,6 milyar dolara geriledi.

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Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10,3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 703 milyon dolar düşüşle 6,5 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 865 milyon dolar artışla 6,5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 353 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 42,3 MİLYAR DOLAR

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, eylülde geçen yılın sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 15,7 milyar dolar azalarak 109,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 26 milyon dolar artarak 8,5 milyar dolara çıktı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,5'ini dolar, yüzde 33,7'sini avro, yüzde 2,1'ini Türk lirası ve yüzde 1,7'sini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 8,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,3'ünün dolar, yüzde 37,4'ünün avro, yüzde 16,1'inin Türk lirası ve yüzde 3,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,8'ini finansal kuruluşlar, yüzde 56,2'sini ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 15,2'sinin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,3 milyar dolar olduğu gözlendi.

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