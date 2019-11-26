Bakan Varank: Prototip 2023'te raylarda olacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Zorlu bir küresel ekonomik görünümle karşı karşıya bulunulduğuna işaret eden Varank, 2019 yılı için yüzde 3’lük bir küresel büyüme tahmini yapıldığını, bunun 2008-2009 global finans krizinden bu yana en düşük orana karşılık geldiğini söyledi.

Türkiye’nin ise Ağustos 2018'de ekonomik temellerinden bağımsız ciddi bir dış şokla karşılaştığına değinen Varank, "Uyguladığımız koordineli ve iyi tasarlanmış politikalarla şokun etkisini hafiflettik. Sanayi üretiminde son dönemdeki gelişmeler olumlu trende işaret ediyor. Sene başından itibaren toparlanma eğilimi gösteren sanayi üretimi, eylülde yıllık bazda yeniden pozitif seviyelere ulaştı. İmalat sanayisinde siparişlerle birlikte kapasite kullanım oranları artıyor. Ekonomik güven göstergeleri yukarı yönlü seyrediyor. Yılın başında Türkiye için karamsar tablo çizen uluslararası kuruluşlar, büyüme tahminlerini tek tek yükseltiyor." dedi.

Varank, sanayi sektöründeki iyileşmenin kalıcı olması için tüm imkanları seferber ettiklerini, katma değerli üretim öncülüğünde, büyümeyi teşvik edecek uygulamalara hız kazandırdıklarını dile getirdi. Bakan Varank, "Sonuç-odaklı politikalarla, güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranlarını yakalayacağız." diye konuştu.

Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı tesis edecek, küresel yarışta Türkiye'yi ön sıralara taşıyacak politikaları Milli Teknoloji Hamlesi anlayışıyla tasarladıklarını anlatan Varank, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin omurgasında da bu anlayışın olduğunu söyledi.

İmalat sanayisinin ihracatını ve milli gelirdeki payını artıracaklarını vurgulayan Varank, ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50’ye çıkaracaklarını belirtti.

Yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı başlattıklarını ifade eden Varank, pilot uygulamanın hayata geçirildiği makine sektöründe yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını, sanayicilerin talebi üzerine başvuru süresini uzattıklarını kaydetti. Varank, 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren, diğer odak sektörlere yönelik çağrıya çıkmak üzere hazırlık yaptıklarını bildirdi.

MİLLİ YÜKSEK HIZLI TREN

11. Kalkınma Planı'ndaki sektörel öncelikler çerçevesinde raylı sistemleri odağa aldıklarına işaret eden Varank, şöyle konuştu: "Yerli firmalarımız artık Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerine raylı sistem araçları ihraç ediyor. Bu araçların tüm kritik bileşenlerini daha yüksek yerlilik oranlarıyla üretmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla; TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü kurduk. Enstitü, ülkemizin ihtiyaç duyduğu demir yolu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla tasarlayarak geliştirecek. Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız. Aynı şekilde deniz teknolojileri ve gemi yan sanayimizin rekabet gücünü artırmak için de çalışmalarımız sürüyor."

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ

"Türkiye’nin Otomobili" projesinin devam ettiğini belirten Varank, projenin elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde Türkiye'ye bir fırsat penceresi sunacağını söyledi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun, geleceğin teknolojilerini yakalayan yeni nesil araçların üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Varank, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Uluslararası deneyime sahip profesyonel bir ekibin liderliğinde, 100’den fazla Ar-Ge ve tasarım personeli, Bilişim Vadisi’ne taşınarak çalışmalarına hız verdi. Özel sektör firmalarımızın ve araştırma altyapılarımızın bu projeye en üst düzeyde katkı vermesini önemsiyoruz. Geçen yılki bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz gibi; Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak."

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAN KANSER TEDAVİSİNE

Sanayide dijital dönüşüm kapsamında Ankara ve Bursa’da model fabrikaların açıldığını, gelecek yıl İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri’de yeni merkezler oluşturulacağını ifade etti.

Varank, bu yıl sonu itibarıyla, 15 bin kişiye iş imkanı sağlayacak 7 organize sanayi bölgesi ve 4 sanayi sitesini tamamlayacaklarını, 2020'de ise 7 yeni organize sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesini daha bitirerek 25 bin kişiye istihdam imkanı oluşturacaklarını bildirdi.

Ar-Ge harcamalarındaki artışa işaret eden Varank, "Milli insansız hava araçlarından ödeme sistemi yazılımlarına, kanser tedavisi çalışmalarından nanoteknolojik malzemelere kadar, ülkemizin kritik Ar-Ge projelerinin neredeyse tamamı desteklerimizle hayata geçiyor." dedi.

YATIRIMLAR VE İSTİHDAM RAKAMLARI

Varank, 2019’un üçüncü çeyreği itibarıyla sabit yatırım tutarı 88 milyar lira olan, 3 bin 666 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti.

Bu yatırımlar gerçekleştiğinde 145 bin kişiye istihdam imkanı doğacağını ifade eden Varank, aynı dönemde, sabit yatırım tutarı 95 milyar lira olan 3 bin 313 yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesini yaptıkları, bu projelerle 142 bin kişiye istihdam imkanı sağladıkları bilgisini paylaştı.

Sade, verimli ve daha etkin bir yatırım teşvik sistemi için çalıştıklarını dile getiren Varank, "Yatırımcılarımızın yoğun şekilde talep ettiği İlçe Bazlı Bölgesel Teşvik Modeli’ne geçişte son aşamaya geldik." diye konuştu.

Bakan Varank, 13 milyar lira tutarındaki 20 bin 400 bölgesel kalkınma projesine ise bugüne kadar 7,4 milyar lira katkı verdiklerini belirtti.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Varank, bugüne kadar 11 ilde 71 projeye, 533 milyon lira destekte bulunduklarını anlattı.

DENETİM VE CEZALAR

Varank, ticaretin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için yılın 10 ayında, 1 milyon 354 bin 934 ölçü aletinin muayenesini gerçekleştirdiklerini ve teknik düzenlemelere aykırı bulunan 3 bin 900 ölçü aleti için ceza kestiklerini ifade etti.

Mustafa Varank, periyodik muayenesi geçmiş ölçü aletleri için, bir defaya mahsus tanınan muafiyetle; atıl durumda bulunan 130 milyon lira değerindeki 160 bin cihazın yeniden ekonomiye kazandırıldığına değindi.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin de bilgiler veren Varank, "Yılın ilk 10ayında 59 bin 873 ürünü denetledik. 17 bin 189 ürün için teknik mevzuata uygunsuzluktan ceza kestik. 573 ürünü güvensizlik şüphesiyle teste gönderdik. 141 ürün hakkında toplatma kararı aldık." dedi.

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