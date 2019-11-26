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"Türkiye'ye yatırımı sürdüreceğiz"

26.11.2019 - 12:35
"Türkiye'ye yatırımı sürdüreceğiz" | Ekonomi Haberleri

İtalyan Manutencoop Holding'in Başkanı Claudio Levorato, bünyesindeki Rekeep S.P.A firması ile Türkiye'deki yatırımlarını özellikle insan kaynağı üzerinde yapmak istediklerini belirterek, "Hem sektördeki çalışanların hem de yöneticilerin teknik kabiliyetlerinin gelişmesi konusunda yatırım yapmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'de hizmet sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren yüzde 100 Türk sermayeli United Group'un ortağı olan İtalya'da her 4 hastaneden birinin temizlik işlerini yapan Rekeep S.P.A, Türkiye'de yatırım yapmaya devam edecek.

İtalya'da sunduğu hizmetlerde dijital teknoloji avantajına sahip olan Rekeep S.P.A., sağlık sektöründe yılda bin 700'den fazla projede çalışıyor ve 140'tan fazla hastaneye hizmet veriyor.

Sektörde 83. yılını kutlayan Rekeep S.P.A, United Group ile Türkiye'de 2018 yılında "Rekeep United" isimli bir şirket kurdu. Ana faaliyet noktası, bir hastanenin ihtiyaç duyduğu bütün dış kaynaklı hizmetleri yerine getirmek olan şirket, özellikle temizlik, çamaşırhane, teknik alt yapı desteği ve enerji verimliliği yönetiminde söz sahibi. Tüm bu faaliyetleri Türkiye'de ilk defa tek çatı altında toplayacak Rekeep United, know-how transferiyle yarım asırdan fazla bir bilgi birikiminin akışını Türkiye'ye getirip, yerli ve milli parametrelerle harmanlayarak sektöre yeni bir vizyon getirmeyi hedefliyor.

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"BİLGİMİZİ BURAYA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

İstanbul Havalimanı'nda "UFS Titiz" isimli akıllı temizlik robotunun tanıtım toplantısı için İstanbul'da bulunan Manutencoop Holding'in Başkanı Claudio Levorato, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rekeep United'ın, Türkiye'de temizlik, güvenlik, teknik, catering, atık yönetimi, haşereyle mücadele, otopark, çamaşırhane gibi alanlarda hizmet vereceğini söyledi.

İtalya'da 80 yıldan beri entegre tesis yönetimi alanında faaliyet gösterdiklerini belirten Levorato, şöyle konuştu:

"Belli bir süredir yurt dışında yatırama yöneldik. İlk yatırımımızı Türkiye'de 3 yıl önce cerrahi alet sterilizasyon yapan bir firma ile yaptık. Bir süre önce United Group ile görüşmelerimiz başlamıştı. Biz teknik know-how getirdik. Onlar da Türkiye'deki organizasyonel kapasitelerini masaya koydular. İki tane en iyi bir araya geldiği zaman en iyi ortaya çıktı. 2018'de de United Group ile ortak tesis yönetim sektöründe faaliyet gösteren Rekeep United şirketini kurduk. Türkiye'de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye'deki yatırımımızı özellikle insan kaynağı üzerinde yapmak istiyoruz. Hem sektördeki çalışanların hem de yöneticilerin teknik kabiliyetlerinin gelişmesi konusunda yatırım yapmak istiyoruz. Bu anlamda hizmet sektörü Türkiye'de önemli bir sektör. Biz de hizmet sektörü konusunda bilgimizi buraya taşımak istiyoruz."

Levorato, geçen yıl da İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera’nın ülkenin endüstri kenti Bologna'da yayınlanan yerel baskısı için verdiği demeçte Türkiye’ye ekonomik destek çağrısında bulunmuştu. Gazete, Levoratonu'nun "Türkiye büyümek için yabancı teknik bilgiye ihtiyaç duyuyor. Eğer Avrupalı ülkeler Türkiye'ye destek olmazsa, yerlerinin başka milletler tarafından alınması kaçınılmaz olacaktır. Türkiye'ye yatırım yapan şirketlerimizin çabalarını teşvik etmemiz gerekiyor." ifadelerine yer vermişti.


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