Bakan Varank: En hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden açıklanan sanayi rakamları ile ilgili olarak, "Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" değerlendirmesinde bulundu.

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