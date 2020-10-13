Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi ağustos ayında yıllık yüzde 10,4 oranında yükseldi. Önceki veri yüzde 4,4 seviyesindeydi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

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