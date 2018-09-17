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Bakan Varank açıkladı: Onlara da destek geliyor...

17.09.2018 - 09:56
Bakan Varank açıkladı: Onlara da destek geliyor...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan bir hedefi daha hayata geçirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacak. Böylece yerli makine üreticileri için 1,4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacağız" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacağını belirterek, "Böylece yerli makine üreticileri için 1,4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan bir hedefi daha hayata geçirdi.

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Bakan Varank, yazılı açıklamasında, KOSGEB tarafından sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacağını bildirdi.

Varank, KOSGEB'in "Yerli Makine Teçhizat Destek Programı" kapsamında bin 345 işletme belirlendiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Uygulamaya koyduğumuz programlarla sanayicilerimizi ve KOBİ'lerimizi desteklemeye kararlıyız. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak işletmelerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda KOSGEB aracılığıyla imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansman desteği sağlıyoruz. Bu finansman desteği imalat sanayisindeki işletmelerimizin yatırımlarını hızlandırmak ve üretim kapasitelerini artırmak için de önemli bir enstrüman olacaktır."


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